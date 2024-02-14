Мудрику сотоварищи будет легче? У Ливерпуля две потери на финал Кубка лиги

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и полузащитник «красных» Доминик Собослаи не смогут принять участия в финальном матче розыгрыша Кубка английской лиги.

Игроки не успеют восстановиться после травм к предстоящему матчу за трофей с лондонским «Челси», который состоится 25 февраля в Лондоне.

На счету Собослаи в нынешнем сезоне 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Александер-Арнольд сыграл у 29 играх, забил два гола, оформил 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что в основную группу «Ливерпуля» вернулся нападающий Мохамед Салах.