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Англия
14 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:38
805
0

Мудрику сотоварищи будет легче? У Ливерпуля две потери на финал Кубка лиги

Мерсисайдцы не сыграют в решающем матче оптимальным составом

14 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:38
805
0
Мудрику сотоварищи будет легче? У Ливерпуля две потери на финал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александр-Арнольд

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и полузащитник «красных» Доминик Собослаи не смогут принять участия в финальном матче розыгрыша Кубка английской лиги.

Игроки не успеют восстановиться после травм к предстоящему матчу за трофей с лондонским «Челси», который состоится 25 февраля в Лондоне.

На счету Собослаи в нынешнем сезоне 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и сделал 3 ассиста. Александер-Арнольд сыграл у 29 играх, забил два гола, оформил 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что в основную группу «Ливерпуля» вернулся нападающий Мохамед Салах.

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Трент Александер-Арнольд Доминик Собослаи Ливерпуль Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник Twitter
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