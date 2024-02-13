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  4. Салах вернулся в общую группу и готов сыграть в ближайших матчах Ливерпуля
Англия
13 февраля 2024, 19:34 |
164
0

Салах вернулся в общую группу и готов сыграть в ближайших матчах Ливерпуля

Форвард находился вне игры с 18 января

13 февраля 2024, 19:34 |
164
0
Салах вернулся в общую группу и готов сыграть в ближайших матчах Ливерпуля
ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах полностью восстановился после травмы бедра и вернулся к тренировкам в общей группе.

Пресс-служба «красных» сообщила, что египтянин занимался без ограничений и сможет появиться на поле уже в ближайших матчах.

Напомним, с 18 января Салах находился вне игры, получив повреждение в расположении национальной сборной на Кубке африканских наций и вернувшись в расположение клуба для реабилитации.

Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Мохамеда 27 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых форвард забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

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Мохамед Салах травма бедра сборная Египта по футболу Кубок африканских наций 2023
Источник ФК Ливерпуль
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