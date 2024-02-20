Бавария нашла сенсационного кандидата на замену Тухелю. Он тренировал МЮ

Мюнхенская «Бавария» может в ближайшее время уволить главного тренера команды Томаса Тухеля из-за неудовлетворительных результатов в этом сезоне.

Авторитетный немецкий журналист Флоран Плеттенберг сообщает, что немецкий клуб уже нашел потенциальную замену Тухелю – это бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.

Сообщается, что приоритетом «Баварии» является сохранение Тухеля в команде, а вариант с Сульшером – запасной.

Последним клубом, который тренировал Сульшер, был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с 2018 по 2021 год. Ранее сообщалось, что «Баварию» может возглавить Хаби Алонсо.