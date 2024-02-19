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  4. У Баварии есть главный претендент на место Тухеля. Самый очевидный вариант
Германия
19 февраля 2024, 15:12 |
1620
0

У Баварии есть главный претендент на место Тухеля. Самый очевидный вариант

Готовы бороться за Хаби Алонсо

19 февраля 2024, 15:12 |
1620
0
У Баварии есть главный претендент на место Тухеля. Самый очевидный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

По информации СМИ, Бавария не только рассматривает возможность увольнения Томаса Тухеля, но и нашла главного претендента ему на замену.

Отмечается, что это самый очевидный для клуба вариант – приглашение тренера Байера Хаби Алонсо. Леверкузенская команда сейчас лидирует в таблице, опережая Баварию на 8 очков.

При этом в Мюнхене понимают, что Алонсо не уйдет из команды до завершения чемпионата, в котором у него есть исторический шанс взять титул, но готовы ждать до лета.

Ранее главным претендентом на Алонсо стал Ливерпуль, который после сезона покинет Юрген Клопп.

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Хаби Алонсо Байер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Источник The Athletic
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