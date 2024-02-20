Битва двух мам. Букмекеры назвали коэффициенты на матч Свитолиной в Дубае

20 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№54 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Павлюченкова – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 13:00 по Киеву.

Букмекеры назвали Элину явной фавориткой встречи. На победу Свитолиной можно поставить с коэффициентом 1.16. Успех Татьяны расценивается в 5.60.

Отметим, что Татьяна Мария также является мамой. У нее двое детей: 10-летняя Шарлотта и 2-летняя Сесилия.

Основный котировки на матч Татьяна Мария – Элина Свитолина: