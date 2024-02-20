Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Битва двух мам. Букмекеры назвали коэффициенты на матч Свитолиной в Дубае
WTA
20 февраля 2024, 08:57 |
611
0

Битва двух мам. Букмекеры назвали коэффициенты на матч Свитолиной в Дубае

20 февраля Элина сыграет против Татьяны Марии в 1/16 финала WTA 1000 в ОАЭ

20 февраля 2024, 08:57 |
611
0
Битва двух мам. Букмекеры назвали коэффициенты на матч Свитолиной в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 февраля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 20) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№54 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Павлюченкова – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 13:00 по Киеву.

Букмекеры назвали Элину явной фавориткой встречи. На победу Свитолиной можно поставить с коэффициентом 1.16. Успех Татьяны расценивается в 5.60.

Отметим, что Татьяна Мария также является мамой. У нее двое детей: 10-летняя Шарлотта и 2-летняя Сесилия.

Основный котировки на матч Татьяна Мария – Элина Свитолина:

  • Победа Свитолиной – 1.16
  • Победа Свитолиной 2:0 – 1.46
  • Победа Свитолиной 2:1 – 4.30
  • Победа Марии – 5.60
  • Победа Марии 2:0 – 9.50
  • Победа Марии 2:1 – 10.00

По теме:
Свитолина заявила об уникальном стиле соперницы на турнире WTA 1000 в ОАЭ
Ига Свёнтек – Слоан Стивенс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Татьяна Мария. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Татьяна Мария котировки букмекеров азарт WTA Дубай
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Футбол | 19 февраля 2024, 11:28 4
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал

Ашраф Хакими летом может сменить клуб

ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
Футбол | 20 февраля 2024, 07:17 5
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену

Украинский вратарь пригласил в Мадрид Андрея Беднякова

Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Футбол | 19.02.2024, 18:16
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Победа над Калининой – 80-я для Свитолиной на хардовых турнирах WTA 1000
Теннис | 19.02.2024, 19:25
Победа над Калининой – 80-я для Свитолиной на хардовых турнирах WTA 1000
Победа над Калининой – 80-я для Свитолиной на хардовых турнирах WTA 1000
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.02.2024, 09:09
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 56
Футбол
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
19.02.2024, 18:50 20
Теннис
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
18.02.2024, 10:57
Футбол
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
18.02.2024, 14:53 21
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем