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  4. Элина Свитолина – Татьяна Мария. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:34
108
0

Элина Свитолина – Татьяна Мария. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дубае

20 февраля 2024, 00:23 | Обновлено 20 февраля 2024, 00:34
108
0
Элина Свитолина – Татьяна Мария. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№54 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Павлюченкова – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Слоан Стивенс (№41 WTA).

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Стало известно, когда Свитолина сыграет следующий матч на турнире в Дубае
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Элина Свитолина WTA Дубай смотреть онлайн Татьяна Мария
Источник Sport.ua
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