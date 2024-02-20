Элина Свитолина – Татьяна Мария. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№54 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Павлюченкова – Самсонова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 13:00 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисисток, счет равный.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Слоан Стивенс (№41 WTA).

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