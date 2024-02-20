Свитолина заявила об уникальном стиле соперницы на турнире WTA 1000 в ОАЭ

19 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 20) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в 1/32 финала Ангелину Калинину (WTA 32) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.

В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 54), которая в 1/16 финала выиграла у Варвары Грачевой. Встреча состоится 20 февраля.

После победы над Калининой Элина провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов:

– Поздравляем, Элина! Очень качественное выступление, вы смогли улучшить свой уровень на важных очках. Расскажите, насколько вы довольны сегодняшней победой.



– Это был тяжелый матч. Я рада вернуться на корт, рада, что снова играю. Здесь замечательно. Мне действительно нравится выступать на турнире в Дубае. Здесь я выиграла два титула, так что это особые воспоминания для меня, особый корт. Я очень счастлива, что победила сегодня в двух сетах.



– Это ваш первый матч с Australian Open. Расскажите, как вы готовились.



– После Мельбурна я взяла паузу на несколько недель, чтобы восстановиться после травмы спины. Сейчас я потихоньку возвращаюсь, понемногу становлюсь сильнее. Поэтому я счастлива, что выиграла этот матч и что хорошо чувствовала себя на корте. Просто приятно, когда у тебя нет травм (улыбается).



– И, пожалуй, нельзя представить лучшего места для возвращения, чем этот турнир, где вы выигрывали дважды. Какое это удовольствие выступать на этом стадионе, перед этими зрителями, в этом городе?



– Действительно, здесь замечательный стадион. С каждым годом нас встречают все лучше и лучше. Иногда я бываю здесь просто, чтобы отдохнуть, поэтому хорошо знаю город. Действительно, получаешь удовольствие от своего пребывания здесь.



– Татьяна Мария, еще одна мама в WTA-туре, стала вашей соперницей в следующем круге. Вы давно не играли друг против друга. Какие у вас мысли насчет предстоящего матча?



– Я знаю Татьяну очень давно. Знаю ее стиль игры, который является довольно уникальным. Сейчас мне важно восстановить силы, это мой приоритет. А завтра уже будет новый день и, я надеюсь, что буду готова к игре.