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Англия
20 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 05:21
269
0

Гвардиола извинился перед Филлипсом за слова о лишнем весе

Тренер «Сити» сказал, что жалеет о своих словах

20 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 05:21
269
0
Гвардиола извинился перед Филлипсом за слова о лишнем весе
Твиттер Фабрицио Романо. Филлипс и Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола извинился перед бывшим игроком своей команды Калвином Филлипсом за слова о лишнем весе у полузащитника.

«Мне очень жаль... Один раз в восемь лет — это неплохо, но мне очень жаль.

Я извинился перед ним, я действительно прошу прощения, мне очень жаль за сказанное», – сказал Гваридола, слова которого приводит Фабрицио Романо.

Игрок перешел в «Манчестер Сити» с «Лидс Юнайтед» летом 2022 года, но не выдержал конкуренции и в это трансферное окно ушел в аренду у «Вест Хэм» до конца сезона. «Молотобойцы» имеют право выкупа игрока.

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Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Калвин Филлипс
Источник Фабрицио Романо
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