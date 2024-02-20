Гвардиола извинился перед Филлипсом за слова о лишнем весе

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола извинился перед бывшим игроком своей команды Калвином Филлипсом за слова о лишнем весе у полузащитника.

«Мне очень жаль... Один раз в восемь лет — это неплохо, но мне очень жаль.

Я извинился перед ним, я действительно прошу прощения, мне очень жаль за сказанное», – сказал Гваридола, слова которого приводит Фабрицио Романо.

Игрок перешел в «Манчестер Сити» с «Лидс Юнайтед» летом 2022 года, но не выдержал конкуренции и в это трансферное окно ушел в аренду у «Вест Хэм» до конца сезона. «Молотобойцы» имеют право выкупа игрока.