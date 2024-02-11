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  4. Калвин ФИЛЛИПС: «Гвардиола сказал, что у меня есть лишний вес»
Англия
11 февраля 2024, 14:04 |
552
1

Калвин ФИЛЛИПС: «Гвардиола сказал, что у меня есть лишний вес»

Полузащитник «Вест Хэма» вспомнил самый тяжелый момент в составе «Ман Сити»

11 февраля 2024, 14:04 |
552
1
Калвин ФИЛЛИПС: «Гвардиола сказал, что у меня есть лишний вес»
Getty Images/Global Images Ukraine. Калвин Филлипс

Полузащитник «Вест Хэма» Калвин Филлипс, контракт которого до сих пор принадлежит «Манчестер Сити», вспомнил самый тяжелый момент в составе «горожан»:

«После чемпионата мира было тяжелее всего, когда Жузеп подошел и сказал, что у меня есть лишний вес. Он был прав, но есть разные способы решить эту проблему. Гвардиола был разочарован тем, что я не вернулся к тренировкам раньше, но это было просто недоразумением между людьми в клубе и мной.

Он хотел, чтобы я приехал в расположение команды на следующий день после завершения турнира и участвовал в товарищеских матчах и других мероприятиях. Я никогда не получал этой информации, потому что если бы он попросил меня приехать - я бы приехал. Это было просто недоразумение. Он был очень разочарован тем, что я вернулся тяжелее на 1.5 кг за норму. Это сильно повлияло на мою уверенность в себе и на то, как я чувствовал себя в клубе. Моя семья тоже была не в восторге, особенно мама».

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Калвин Филлипс Вест Хэм Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Times
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Анатол Шиманськ
1,5 кг?
Я за один похід в туалет стільки скидаю.
  
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