Тренер Кристал Пэлас: «Гласнер приходит в команду с большим характером»

Перед матчем 25 тура АПЛ «Кристалл Пэлас» уволил с должности главного тренера легенду тренерского цеха Роя Ходжсона и назначил Оливера Гласнера. Однако австриец еще не приступил к своей работе, а в игре против «Эвертона» (1:1) «стекольщиками» руководил Пэдди Маккарти, давший свой комментарий после матча.

«Это был отличный гол Джордана Айю, но мы не смогли удержать победный счет. Мы знали, что «Эвертон» задаст нам некоторые вопросы во время матча, и я разочарован, что мы пропустили, но в конце концов мы довольны результатом и идем дальше.

Гласнер на трибунах ? Есть много качества, и он приходит в команду с большим характером, есть много положительных моментов, которые он увидит, и я уверен, что он не может дождаться, чтобы начать работу.

Я не могу сказать, удалось произвести игрокам впечатление на Гласнера или нет. Я уверен, что они знали, что он наблюдает за ними, игроки профессионалы, и они заслуживают большого уважения.

Игроки гибкие, и мы использовали эту систему против «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» на выезде, я уверен, что ему понравится работать с этой замечательной группой ребят.

Мы полностью сосредоточились на подготовке к игре, и у меня не было разговора с руководством по моей позиции — я уверен, что это станет понятно в течение следующих нескольких дней», – сказал Маккарти.