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20 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 02:15
26
0

Шахтер U-19 в товарищеском матче победил Диназ

Юношеская команда «горняков» провела контрольный матч

20 февраля 2024, 02:00 | Обновлено 20 февраля 2024, 02:15
26
0
Шахтер U-19 в товарищеском матче победил Диназ
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» U-19 19 февраля провели товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению сезона. Соперником стал вышгородский «Диназ».

В первом тайме инициативой владел «Диназ», а «горняки» защищались и контратаковали. Одна из контратак оказалась удачной и Князев в конце тайма открыл счет.

Во второй половине игры соперники быстро обменялись голами (Кос и Сметана), больше счет не менялся. С 75 минуты «Диназ» играл в большинстве из-за удаления за грубую игру Дрозда.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Диназ» (Вышгород) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 Князев (40), 1:1 Кос (47), 2:1 Сметана (52)

«Шахтер» U19: Кравец, Дрозд, Костюк, Огарков (Гармаш, 70), Пушкарев (к) (Галонский, 70), Лосенко (Кострица, 70), Ющенко (Трифаненко, 70), Бундаш, Князев (Тоиров, 60 ), Сметана (Янович, 60), Ломага (Глущенко, 60)

Удаление: Дрозд (75, прямая красная карточка)

Напомним, перед этим главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик подытожил учебно-тренировочные сборы своей команды.

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Шахтер Донецк U-19 товарищеские матчи Диназ Вышгород
Источник ФК Шахтер Донецк
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