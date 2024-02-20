Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику

Вечером 19 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии.

Спортинг Лиссабон в гостях обыграл команду Морейренсе (2:0). У гостей в первом тайме голы забили Хидемаса Морита и Педру Гонсалвеш.

Львы набрали 55 очков и догнали в турнирной таблице Бенфику. Команда Орлов с украинским голкипером Анатолием Трубиным сохраняет лидерство по дополнительным показателям. У Спортинга есть игра в запасе.

Чемпионат Португалии. 22-й тур, 19 февраля

Морейренсе – Спортинг Лиссабон – 0:2

Голы: Хидемаса Морита, 3, Педру Гонсалвеш, 23

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Турнирная таблица