Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику
Команда Анатолия Трубина сохраняет лидерство по дополнительным показателям
Вечером 19 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии.
Спортинг Лиссабон в гостях обыграл команду Морейренсе (2:0). У гостей в первом тайме голы забили Хидемаса Морита и Педру Гонсалвеш.
Львы набрали 55 очков и догнали в турнирной таблице Бенфику. Команда Орлов с украинским голкипером Анатолием Трубиным сохраняет лидерство по дополнительным показателям. У Спортинга есть игра в запасе.
Чемпионат Португалии. 22-й тур, 19 февраля
Морейренсе – Спортинг Лиссабон – 0:2
Голы: Хидемаса Морита, 3, Педру Гонсалвеш, 23
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