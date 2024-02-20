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Чемпионат Португалии
Морейренсе
19.02.2024 22:15 – FT 0 : 2
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
20 февраля 2024, 00:45 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:06
57
0

Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику

Команда Анатолия Трубина сохраняет лидерство по дополнительным показателям

20 февраля 2024, 00:45 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:06
57
0
Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии.

Спортинг Лиссабон в гостях обыграл команду Морейренсе (2:0). У гостей в первом тайме голы забили Хидемаса Морита и Педру Гонсалвеш.

Львы набрали 55 очков и догнали в турнирной таблице Бенфику. Команда Орлов с украинским голкипером Анатолием Трубиным сохраняет лидерство по дополнительным показателям. У Спортинга есть игра в запасе.

Чемпионат Португалии. 22-й тур, 19 февраля

Морейренсе – Спортинг Лиссабон – 0:2

Голы: Хидемаса Морита, 3, Педру Гонсалвеш, 23

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Хидемаса Морита (Спортинг Лиссабон).
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Источник Sport.ua
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