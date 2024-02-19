ФОТО. Крутое празднование. Лицо Цыганкова после забитого мяча за Жирону
19 февраля жиронцы на выезде играет против «Атлетика» и проигрывают 1:3 к 70-й минуте
19 февраля проходит поединок 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона».
На 49-й минуте украинский футболист гостей Виктор Цыганков отметился голом.
Для украинца это 8-й гол в составе «красно-белых» в 43 матчах. На его счету также 9 ассистов.
В кадр попали эмоции Цыганкова после забитого мяча.
Однако хозяева быстро сумели выйти вперед. Уже на 56-й Алехандро Беренгер оформил дубль, а на 60-й Иньяки Уильямс забил 3-й мяч для «басков».
ФОТО. Лицо и эмоции Цыганкова после забитого мяча в ворота Атлетика Бильбао
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Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву