ФОТО. Крутое празднование. Лицо Цыганкова после забитого мяча за Жирону

19 февраля проходит поединок 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона».

На 49-й минуте украинский футболист гостей Виктор Цыганков отметился голом.

Для украинца это 8-й гол в составе «красно-белых» в 43 матчах. На его счету также 9 ассистов.

В кадр попали эмоции Цыганкова после забитого мяча.

Однако хозяева быстро сумели выйти вперед. Уже на 56-й Алехандро Беренгер оформил дубль, а на 60-й Иньяки Уильямс забил 3-й мяч для «басков».

ФОТО. Лицо и эмоции Цыганкова после забитого мяча в ворота Атлетика Бильбао