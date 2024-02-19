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  4. ФОТО. Крутое празднование. Лицо Цыганкова после забитого мяча за Жирону
Испания
19 февраля 2024, 23:31 |
975
0

ФОТО. Крутое празднование. Лицо Цыганкова после забитого мяча за Жирону

19 февраля жиронцы на выезде играет против «Атлетика» и проигрывают 1:3 к 70-й минуте

19 февраля 2024, 23:31 |
975
0
ФОТО. Крутое празднование. Лицо Цыганкова после забитого мяча за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля проходит поединок 25-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Жирона».

На 49-й минуте украинский футболист гостей Виктор Цыганков отметился голом.

Для украинца это 8-й гол в составе «красно-белых» в 43 матчах. На его счету также 9 ассистов.

В кадр попали эмоции Цыганкова после забитого мяча.

Однако хозяева быстро сумели выйти вперед. Уже на 56-й Алехандро Беренгер оформил дубль, а на 60-й Иньяки Уильямс забил 3-й мяч для «басков».

ФОТО. Лицо и эмоции Цыганкова после забитого мяча в ворота Атлетика Бильбао

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Источник Sport.ua
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