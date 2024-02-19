Кривцов – следующий? Интер Майами продал игрока, которому прочили уход
Бразилец Грегоре вернулся на родину
Американский «Интер Майами» в попытках сократить финансовые расходы на заработную плату начал избавляться от ненужных футболистов.
В «Ботафого» был продан 29-летний опорный полузащитник Грегоре, который подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2026-го.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.
Грегоре выступал за «Интер Майами» с февраля 2021 года и провел за «цапель» 67 матчей, в которых отличился 6 результативными передачами.
Ранее СМИ сообщали, что «Интер Майами» собирается избавиться от ряда футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Тогда в когорте ненужных, помимо Грегоре, назывался также украинский центрбек Сергей Кривцов.
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