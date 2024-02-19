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Major League Soccer
19 февраля 2024, 23:08 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:10
564
0

Кривцов – следующий? Интер Майами продал игрока, которому прочили уход

Бразилец Грегоре вернулся на родину

19 февраля 2024, 23:08 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:10
564
0
Кривцов – следующий? Интер Майами продал игрока, которому прочили уход
botafogo.com.br

Американский «Интер Майами» в попытках сократить финансовые расходы на заработную плату начал избавляться от ненужных футболистов.

В «Ботафого» был продан 29-летний опорный полузащитник Грегоре, который подписал с бразильским клубом контракт до декабря 2026-го.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

Грегоре выступал за «Интер Майами» с февраля 2021 года и провел за «цапель» 67 матчей, в которых отличился 6 результативными передачами.

Ранее СМИ сообщали, что «Интер Майами» собирается избавиться от ряда футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Тогда в когорте ненужных, помимо Грегоре, назывался также украинский центрбек Сергей Кривцов.

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Интер Майами Ботафого трансферы Сергей Кривцов Major League Soccer (MLS)
Источник ФК Ботафого
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