Стала известна оценка Миколенко за матч в АПЛ против Кристал Пэлас
Украинский защитник провел полный матч
В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды поделили очки, сыграв в результативную ничью 1:1.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свое выступление от статистического портала WhoScored Миколенко получил оценку 6.9 баллов.
Главным героем поединка стал защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски, получивший от WhoScored самую высокую оценку в матче – 7.9 баллов.
Оценки матча Эвертон – Кристал Пэлас от WhoScored
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