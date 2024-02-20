Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Миколенко за матч в АПЛ против Кристал Пэлас
Испания
20 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:27
425
0

Стала известна оценка Миколенко за матч в АПЛ против Кристал Пэлас

Украинский защитник провел полный матч

20 февраля 2024, 00:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 01:27
425
0
Стала известна оценка Миколенко за матч в АПЛ против Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды поделили очки, сыграв в результативную ничью 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свое выступление от статистического портала WhoScored Миколенко получил оценку 6.9 баллов.

Главным героем поединка стал защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски, получивший от WhoScored самую высокую оценку в матче – 7.9 баллов.

Оценки матча Эвертон – Кристал Пэлас от WhoScored

По теме:
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1. Миколенко не удержал Айю. Видео голов, обзор
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
Эвертон сыграл вничью с Кристал Пэлас. Гости забили из-под Миколенко
Кристал Пэлас WhoScored Джеймс Тарковски оценки Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Футбол | 19 февраля 2024, 10:42 3
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал

Давид Де Хеа хочет перейти в один из мадридских грандов

Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику
Футбол | 20 февраля 2024, 00:45 0
Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику
Львы на хвосте у Орлов. Спортинг обыграл Морейренсе и догнал Бенфику

Команда Анатолия Трубина сохраняет лидерство по дополнительным показателям

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 19.02.2024, 15:33
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Футбол | 19.02.2024, 18:16
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 19.02.2024, 18:50
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 21
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 56
Футбол
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
Спарринг-партнер Фьюри признался, отправил ли Опетая Тайсона в нокаут
18.02.2024, 07:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем