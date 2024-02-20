Стала известна оценка Миколенко за матч в АПЛ против Кристал Пэлас

В понедельник, 19 февраля, состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Кристал Пэлас». Команды поделили очки, сыграв в результативную ничью 1:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко традиционно вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. За свое выступление от статистического портала WhoScored Миколенко получил оценку 6.9 баллов.

Главным героем поединка стал защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски, получивший от WhoScored самую высокую оценку в матче – 7.9 баллов.

Оценки матча Эвертон – Кристал Пэлас от WhoScored