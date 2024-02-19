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  4. Он навел на Фергюсона ружье. Как сэр Алекс сбивал спесь со звезд МЮ
Англия
19 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:27
469
0

Он навел на Фергюсона ружье. Как сэр Алекс сбивал спесь со звезд МЮ

История того, как Пол Инс покидал Олд Траффорд

19 февраля 2024, 22:12 | Обновлено 19 февраля 2024, 22:27
469
0
Он навел на Фергюсона ружье. Как сэр Алекс сбивал спесь со звезд МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Инс (справа)

В топ-клубах периодически возникают серьезные проблемы во взаимоотношениях между главным тренером и звездами с большим эго. Болельщики Манчестер Юнайтед в последние несколько десятилетий с легкостью вспомнят сразу несколько таких историй, среди которых выделяются совсем-совсем свежие: противостояния между Полем Погба и Жозе Моуриньо, Криштиану Роналду и Эриком тен Хагом, Джейдоном Санчо и тем таки Эриком тен Хагом…

Для того, чтобы успешно работать с хорошими игроками, которые обладают отнюдь не ангельским характером, главному тренеру необходимо обладать определенным уровнем жесткости в обращении со своими подопечными. Иными словами, коуч должен делать все так, чтобы игроки "не вылезли ему на голову", при этом сохраняя максимальный градус возможной дружелюбности с ними, или поступая по справедливости со смутьянами в интересах остального коллектива.

Алексу Фергюсону в Манчестер Юнайтед удавалось делать это с завидной регулярностью, потому как подобных проблем у шотландца хватало. В свое время один из лучших тренеров в истории мирового футбола не побоялся отправить с Олд Траффорд восвояси таких звезд как Дэвид Бекхэм, Руд ван Нистелрой, Рой Кин, Яп Стам. Делал это шотландец ровно тогда, когда начинал понимать, что дальнейшее пребывание этих исполнителей в команде чревато выходом ситуации из-под контроля, хотя отнюдь не каждое из перечисленных выше кадровых решений сэра Алекса было в тот момент поддержано фанатами "красных дьяволов". Впрочем, руководство клуба всегда разделяло точку зрения шотландского специалиста, а потому игрокам оставалось подчиняться воли Фергюсона, равно как и болельщикам принимать те решения, которые считал правильными сэр Алекс.

Справедливости ради, стоит отмечать, что тех же Роя Кина и Руда ван Нистелроя Алекс Фергюсон "сплавил" из Манчестер Юнайтед в момент, когда футболисты уже не находились на игровом пике, а постепенно шли на спад. Однако история прощания "красных дьяволов" с Полом Инсом, которая произошла в середине 90-х годов минувшего века, является абсолютно иной, ведь на тот момент полузащитник был настолько же важным исполнителем для первой команды, каким в наше время для манкунианцев является, к примеру, Бруну Фернандеш. Инс в буквальном понимании руководил средней линией Манчестер Юнайтед, задавал нужный темп, добавлял в необходимый момент энергичности передвижений, да и вообще являлся одним из лучших футболистов с английским паспортом в то время.

Но летом 1995 года Манчестер Юнайтед неожиданно принял решение о продаже Инса в Интер за 7,5 миллионов фунтов – более чем существенную сумму для тогдашнего британского трансферного рынка. Уже тогда ни для кого не было секретом, что уход Пола связан, прежде всего, с крайне натянутыми отношениями между футболистом и Алексом Фергюсоном, но некоторые детали той истории стали известны широкой общественности лишь намного позже…

Поговаривают, что намерение избавиться от Инса появилось в голове Фергюсона задолго до сезона-1994/95, в котором Манчестер Юнайтед не сумел отстоять чемпионский титул в Премьер-лиге, уступив на финише одно очко Блэкберну и заняв вторую строчку. Шотландский специалист считал, что Пол имеет существенное влияние в раздевалке, из-за чего хавбеку даже дали соответствующее прозвище – "Губернатор".

Ключевой эпизод, повлиявший на дальнейшие взаимоотношения Инса и Фергюсона, произошел в апреле 1993 года. Тогда Манчестер Юнайтед вырвал важнейшую с точки зрения борьбы за чемпионство победу у Норвича (3:1), который также относился к когорте претендентов на "золото". После игры футболисты возвращались в раздевалку, у входа которой их поджидал Фергюсон. Шотландский специалист привычно похлопывал каждого из подопечных по плечу, но когда подошел Инс сказал: "Я разочарован в тебе, когда ты научишься смотреть вверх при передаче мяча? Ты не Марадона, отдай пас лучшему игроку (под таковым Фергюсон, очевидно, понимал Эрика Кантона – прим. авт.)".

Getty Images. Пол Инс (справа) и Эрик Кантона

Подобная реплика оказалась для Инса чем-то вроде ледяного душа. Футболист едва-едва ушел с поля, где отличился результативной передачей на все того же Кантона и помог «красным дьяволам» взять важнейшую победу на выезде, а тут его при всех поучают, словно зеленого пацана. Между разгоряченным футболистом и тренером произошла перепалка, в ходе которой Инс пытался наброситься на Фергюсона с кулаками, но был вовремя остановлен сразу четырьмя партнерами по команде. Впрочем, все отчетливо слышали, как Пол прокричал в адрес тренера: "Если ты так думаешь, почему бы тебе не продать меня, грязный убл**ок? Продай меня! Тебе не хватает смелости, да?"

Тогда ситуацию удалось погасить капитану команды Стиву Брюсу, который сказал следующее: "Могу ли я напомнить всем присутствующим, что мы только что выиграли у Норвича?". После этой реплики Инс сел в свое кресло, а Фергюсон вышел из раздевалки, чтобы присутствовать на пресс-конференции. Казалось бы, история на этом закончится…

Однако через несколько дней, когда Алекс Фергюсон спокойно сидел в своем кабинете на тренировочной базе клуба в Каррингтоне, произошло продолжение, которого тренер никак не предвидел. В какой-то момент в щель приоткрытой двери кабинета шотландца просунулось дуло ружья, после чего в помещение вошел Инс и направил оружие прямо в грудь Фергюсону. Несколько секунд в воздухе царила тишина, а затем полузащитник сказал: "Не волнуйтесь, оружие не заряжено".

Эту историю в те годы знало лишь несколько человек в Манчестер Юнайтед. Болельщикам она стала известна только спустя долгие годы, когда ее рассказал экс-голкипер манкунианцев Лес Сили, скоропостижно скончавшийся в августе 2001 года от сердечного приступа.

Фергюсон прекрасно осознал, что таким образом Инс решил над ним всего лишь подшутить, без каких-то криминальных подтекстов, однако уже тогда шотландец, очевидно, принял решение избавиться от спесивого подопечного при первой же возможности. Когда через два года «красные дьяволы» остались без трофеев, а миланский Интер предложил за Инса неплохие отступные, вопрос с отъездом хавбека с Олд Траффорд был решен очень быстро.

Что касается воспоминаний Сили, которые сохранились на видеокассетах, то в них содержится еще одно любопытное и поучительное напутствие от шотландца. Однажды Фергюсон сказал Лесу, что после того, как он принимал решение избавиться от кого-то из игроков, пути обратно для него уже не существовало.

"Помню, как однажды я вместе с Фергюсоном пил кофе в отеле перед выездным матчем, и он сказал, что никогда не колебался, решив избавиться от игрока. Ферги сказал мне: "Лес, если ты тренер, то когда ты возвращаешься с работы домой, не беспокойся о том, как будут жить игроки, которых ты убрал из клуба, или о том, как проживут их семьи. Есть две вещи: во-первых, если ты оставишь игроков, которые не очень хороши или им не хватает мотивации, тебя со временем уволят. А во-вторых, делай все ради блага клуба, а не для себя, футбол – это бизнес", – рассказал Сили.

Правда, в своих воспоминаниях Сили также добавлял, что единственным футболистом, на которого Фергюсон никогда не повышал голос, как бы плохо тот не играл, оставался Эрик Кантона. Экс-голкипер Манчестер Юнайтед предполагал: таким образом шотландец остерегался, что французский гений, который ранее уже "побил горшки" со многими специалистами, отвернется теперь и от него, а подобного сэр Алекс допустить никак не хотел. И это вполне подходит под слова самого Фергюсона, когда тренеру нужно делать все ради блага клуба.

Текст: meta.ua/sport

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коллекция Sport.ua Пол Инс Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед выбор редакции
Источник Sport.ua
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