Диего СИМЕОНЕ: «Мы настроены дать бой Интеру»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Серии А против «Интера» (20 февраля, 22:00):

«Конечно, нам будет сложно, но мы настроены дать бой сопернику. Они находятся в хорошей форме.

Симоне Индзаги? У меня давно сложились прекрасные отношения с ним, я знаком с Симоне еще со времен своей карьеры игрока.

Я всегда радуюсь успехам «Интера», в этом клубе я провел два лучших года в моей карьере, я очень хорошо помню ту группу игроков и людей. В те два года они очень любили меня, и я отдавал все, что у меня было».

Симеоне выступал в «Интере» в качестве игрока в 1997 – 1990 годах.