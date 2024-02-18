Во вторник, 20 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

«Интер» занял второе место в группе D, неожиданно пропустив вперед «Реал Сосьедад». Однако «черно-синие» продолжают доминировать в итальянском чемпионате, опережая «Ювентус» на 9 очков. Подопечные Индзаги последний раз проигрывали в основное время еще в сентябре прошлого года.

«Атлетико» сумел выиграть группу Е, опередив «Лацио» на четыре очка. Во внутреннем чемпионате «матрасники» пока занимают четвертое место.

Ответный матч между командами состоится в Мадриде 13 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция