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Лига чемпионов
18 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:21
216
0

Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 18 февраля 2024, 13:21
216
0
Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер – Атлетико

Во вторник, 20 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Атлетико».

Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

«Интер» занял второе место в группе D, неожиданно пропустив вперед «Реал Сосьедад». Однако «черно-синие» продолжают доминировать в итальянском чемпионате, опережая «Ювентус» на 9 очков. Подопечные Индзаги последний раз проигрывали в основное время еще в сентябре прошлого года.

«Атлетико» сумел выиграть группу Е, опередив «Лацио» на четыре очка. Во внутреннем чемпионате «матрасники» пока занимают четвертое место.

Ответный матч между командами состоится в Мадриде 13 марта.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Атлетико. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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