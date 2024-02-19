Стало известно, когда Свитолина сыграет следующий матч на турнире в Дубае

19 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 20) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в 1/32 финала Ангелину Калинину (WTA 32) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.

В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 54), которая в 1/16 финала выиграла у Варвары Грачевой.

Поединок между Элиной и Татьяной состоится 20 февраля. Встреча пройдет третьим запуском на корте №3 после матча Павлюченкова – Самсонова.

Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.