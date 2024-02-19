Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, когда Свитолина сыграет следующий матч на турнире в Дубае
WTA
19 февраля 2024, 22:12 |
861
0

Стало известно, когда Свитолина сыграет следующий матч на турнире в Дубае

Элина проведет поединок против Татьяны Марии уже завтра, 20 февраля

19 февраля 2024, 22:12 |
861
0
Стало известно, когда Свитолина сыграет следующий матч на турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 20) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв в 1/32 финала Ангелину Калинину (WTA 32) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6.

В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против Татьяны Марии (Германия, WTA 54), которая в 1/16 финала выиграла у Варвары Грачевой.

Поединок между Элиной и Татьяной состоится 20 февраля. Встреча пройдет третьим запуском на корте №3 после матча Павлюченкова – Самсонова.

Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.

По теме:
Победа над Калининой – 80-я для Свитолиной на хардовых турнирах WTA 1000
СВИТОЛИНА – после победы над Калининой: «Не хотела играть третий сет»
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Татьяна Мария Элина Свитолина WTA Дубай расписание
Источник WTA
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Серена Уильямс снялась в промо к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»
Теннис | 19 февраля 2024, 10:10 0
ВИДЕО. Серена Уильямс снялась в промо к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»
ВИДЕО. Серена Уильямс снялась в промо к сериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Американка озвучивала небольшую роль в оригинальном мультсериале

Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Футбол | 19 февраля 2024, 07:48 21
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение

Анатолий отразил третий пенальти в этом сезоне

Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 19.02.2024, 07:15
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 19.02.2024, 15:33
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19.02.2024, 21:01
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
17.02.2024, 17:31 5
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
18.02.2024, 14:53 21
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 23
Водные виды
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем