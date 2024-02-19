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  4. Милитао может восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов
Испания
19 февраля 2024, 21:45 |
116
0

Милитао может восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов

Защитник «Реала» вернется на поле в апреле

19 февраля 2024, 21:45 |
116
0
Милитао может восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов
ФК Реал Мадрид. Эдер Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао находится на заключительном этапе восстановления после разрыва крестообразных связок колена. Эту травму он получил в середине августа прошлого года.

По информации испанских СМИ, Милитао может успеть восстановиться к четвертьфиналам Лиги чемпионов (9/10 и 16/17 апреля). Никаких осложнений в процессе восстановления у 26-летнего бразильского защитника нет.

До травмы Милитао успел провести 1 матча за «Реал» в Ла Лиге. В январе защитник продлил контракт с «Реалом».

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Эдер Милитао Реал Мадрид травма травма колена Лига чемпионов
Источник Relevo
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