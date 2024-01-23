ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым защитником
Эдер Милитао останется в клубе до 2028 года
Мадридский «Реал» официально сообщил о продлении контракта со звездным защитником команды Эдером Милитао. Новое соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне на счету Милитао лишь 1 матч за «Реал» во всех турнирах. Это связано с тем, что в августе прошлого года защитник порвал крестообразные связки колена, и восстановился после травмы завершил совсем недавно.
Милитао выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перешел из «Порту» 50 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов.
2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ ⏩ 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 23, 2024
🤍 @EderMilitao 🤍#Militão2028 pic.twitter.com/eweUowELJi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-гранатовые» планируют усиление летом
Поединок состоится 23 января в 13:30 по Киеву