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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым защитником
Испания
23 января 2024, 15:19 |
187
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым защитником

Эдер Милитао останется в клубе до 2028 года

23 января 2024, 15:19 |
187
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым защитником
ФК Реал. Эдер Милитао

Мадридский «Реал» официально сообщил о продлении контракта со звездным защитником команды Эдером Милитао. Новое соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Милитао лишь 1 матч за «Реал» во всех турнирах. Это связано с тем, что в августе прошлого года защитник порвал крестообразные связки колена, и восстановился после травмы завершил совсем недавно.

Милитао выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перешел из «Порту» 50 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов.

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Реал Мадрид Эдер Милитао продление контракта
Источник ФК Реал Мадрид
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Перець
Влаштовує  вдалою грою на полі  керівництво тоді все закономірно
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