ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с ключевым защитником

Мадридский «Реал» официально сообщил о продлении контракта со звездным защитником команды Эдером Милитао. Новое соглашение с 26-летним бразильцем рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету Милитао лишь 1 матч за «Реал» во всех турнирах. Это связано с тем, что в августе прошлого года защитник порвал крестообразные связки колена, и восстановился после травмы завершил совсем недавно.

Милитао выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перешел из «Порту» 50 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов.