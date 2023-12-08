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Испания
08 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:27
65
0

Милитао восстановится после травмы с опережением графика

У защитника «Реала» разрыв крестообразных связок колена

08 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:27
65
0
Милитао восстановится после травмы с опережением графика
ФК Реал Мадрид. Эдер Милитао

Восстановление защитника «Реала» Эдера Милитао после травмы идет с опережением графика. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, в середине августа Милитао порвал крестообразные связки колена. Были опасения, что в нынешнем сезоне он уже не сыграет. Однако, по последней информации, Милитао сможет вернуться в конце февраля или начале марта.

До травмы Милитао в нынешнем сезоне успел принять участие всего в одном матче за «Реал» в Ла Лиге. Контракт 25-летнего защитника сборной Бразилии рассчитан до лета 2025 года.

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Эдер Милитао Реал Мадрид травма травма колена
Источник Relevo
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