Милитао восстановится после травмы с опережением графика
У защитника «Реала» разрыв крестообразных связок колена
Восстановление защитника «Реала» Эдера Милитао после травмы идет с опережением графика. Об этом сообщают испанские СМИ.
Напомним, в середине августа Милитао порвал крестообразные связки колена. Были опасения, что в нынешнем сезоне он уже не сыграет. Однако, по последней информации, Милитао сможет вернуться в конце февраля или начале марта.
До травмы Милитао в нынешнем сезоне успел принять участие всего в одном матче за «Реал» в Ла Лиге. Контракт 25-летнего защитника сборной Бразилии рассчитан до лета 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда демонстрирует невероятный характер в концовках игры
Уругвайский нападающий будет играть вместе с Лионелем Месси