Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Кристал Пэлас

Сегодня, 19 февраля «Эвертон» Виталия Миколенко в 25-м туре АПЛ примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Виталий Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брентуэйт, Годфри, Макнил, Дукуре, Гейе, Янг, Гарнер, Калверт-Льюин

«Кристал Пэлас»: Джонстон, Уорд, Митчелл, Муньос, Андерсен, Лерма, Уортон, Ричардс, Айю, Матета, Эдуар