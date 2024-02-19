Англия19 февраля 2024, 21:10 |
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Миколенко сыграет? Стал известен состав Эвертона на матч с Кристал Пэлас
Украинец выйдет на поле с первых минут
19 февраля 2024, 21:10 |
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Сегодня, 19 февраля «Эвертон» Виталия Миколенко в 25-м туре АПЛ примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Виталий Миколенко выйдет в основном составе «Эвертона» на матч.
Составы команд:
«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Брентуэйт, Годфри, Макнил, Дукуре, Гейе, Янг, Гарнер, Калверт-Льюин
«Кристал Пэлас»: Джонстон, Уорд, Митчелл, Муньос, Андерсен, Лерма, Уортон, Ричардс, Айю, Матета, Эдуар
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