Симоне ИНДЗАГИ: «Атлетико очень сильно изменился»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (20 февраля, 22:00 по Киеву):

«Атлетико» — отличная команда. Они играют на высоком уровне уже несколько лет. Завтра нам понадобится настоящий «Интер», чтобы продолжать путь. Прогнозировать, как они будут играть, сложно, потому что они сильно изменились. Но они имеют отличный менталитет и играют в хороший футбол.

Симеоне? Буду очень рад снова увидеть Диего завтра. Он был фантастическим партнером по команде, и я всегда знал, что из него выйдет отличный тренер. Мы всегда поддерживаем связь».