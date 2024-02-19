В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии матча Ла Лига опубликовала постер посвященный этой игре. На него попал украинский голеадор «Жироны» Артем Довбик и нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс.

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 22 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

ФОТО. Довбик попал на постер предстоящего матча Ла Лиги