ФОТО. Довбик попал на постер предстоящего матча Ла Лиги
«Жирона» сегодня сыграет против «Атлетика»
В понедельник, 19 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В преддверии матча Ла Лига опубликовала постер посвященный этой игре. На него попал украинский голеадор «Жироны» Артем Довбик и нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс.
В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 22 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
ФОТО. Довбик попал на постер предстоящего матча Ла Лиги
Un duelo a 𝘁𝗼𝗱𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱. ⚡#AthleticGirona | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/xE8dab2ZsE— LALIGA (@LaLiga) February 19, 2024
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