Наставник Ярмолюка назвал главного претендента на Золотой мяч из Англии
Томас Франк поделился экспертным мнением
Главный тренер английского клуба «Брентфорд» Томас Франк назвал главного претендента за получение Золотого мяча из когорты молодых английских футболистов.
«На мой взгляд, Фоден ближе всех в Англии к потенциальному завоеванию Золотого мяча! У него огромный потенциал и весьма высокий уровень. Я думаю, он может повлиять на игру своей команды многими способами. Фил – очень хороший дриблtр, к тому же он очень усердно тренируется», – заявил Франк, возглавляющий «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк.
Фоден - воспитаннико «Манчестер Сити». На счету Фила на сегодня 16 трофеев в рядах «горожан», включая одну победу в Лиге чемпионов УЕФА.
Фил Фоден в этом сезоне провел за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов, сделал 10 ассистов.
«Брентфорд» в минувший уик-энд проиграл в АПЛ «Ливерпуля» со счетом 1:4.
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