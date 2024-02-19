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Англия
19 февраля 2024, 19:09 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:13
124
0

Наставник Ярмолюка назвал главного претендента на Золотой мяч из Англии

Томас Франк поделился экспертным мнением

19 февраля 2024, 19:09 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:13
124
0
Наставник Ярмолюка назвал главного претендента на Золотой мяч из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Главный тренер английского клуба «Брентфорд» Томас Франк назвал главного претендента за получение Золотого мяча из когорты молодых английских футболистов.

«На мой взгляд, Фоден ближе всех в Англии к потенциальному завоеванию Золотого мяча! У него огромный потенциал и весьма высокий уровень. Я думаю, он может повлиять на игру своей команды многими способами. Фил – очень хороший дриблtр, к тому же он очень усердно тренируется», – заявил Франк, возглавляющий «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк.

Фоден - воспитаннико «Манчестер Сити». На счету Фила на сегодня 16 трофеев в рядах «горожан», включая одну победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Фил Фоден в этом сезоне провел за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов, сделал 10 ассистов.

«Брентфорд» в минувший уик-энд проиграл в АПЛ «Ливерпуля» со счетом 1:4.

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Фил Фоден Томас Франк Брентфорд Золотой мяч чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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