Главный тренер английского клуба «Брентфорд» Томас Франк назвал главного претендента за получение Золотого мяча из когорты молодых английских футболистов.

«На мой взгляд, Фоден ближе всех в Англии к потенциальному завоеванию Золотого мяча! У него огромный потенциал и весьма высокий уровень. Я думаю, он может повлиять на игру своей команды многими способами. Фил – очень хороший дриблtр, к тому же он очень усердно тренируется», – заявил Франк, возглавляющий «Брентфорд», цвета которого защищает украинец Егор Ярмолюк.

Фоден - воспитаннико «Манчестер Сити». На счету Фила на сегодня 16 трофеев в рядах «горожан», включая одну победу в Лиге чемпионов УЕФА.

Фил Фоден в этом сезоне провел за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов, сделал 10 ассистов.

«Брентфорд» в минувший уик-энд проиграл в АПЛ «Ливерпуля» со счетом 1:4.