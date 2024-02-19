Полесье отправит защитника в аренду в Верес
Евгений Морозко покинет житомирский клуб
Правый защитник житомирского «Полесья» Евгений Морозко в ближайшее время покинет клуб. По информации телеграм-канала УПЛ ТВ, он отправится в аренду в ровненский «Верес».
Контракт Морозко с «Полесьем» истекает в конце нынешнего сезона, поэтому, с высокой долей вероятности, 31-летний защитник в житомирский клуб уже не вернется.
В нынешнем сезоне на счету Евгения Морозко 6 матчей за «Полесье» во всех турнирах (5 – в УПЛ, 1 – в Кубке Украины). В ноябре флаговый защитник перенес операцию, и пропустил зимние сборы команды.
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