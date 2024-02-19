Названы минусы Лиги чемпионов. Конкуренты знают все?
Бернд Райхарт – о конкуренции с чемпионским евротурниром
Глава Европейской Суперлиги Бернд Райхарт рассказал о развитии проекта, который он возглавляет, указав попутно минусы нынешней Лиги чемпионов.
«Режим, который мы предлагаем, обеспечит гораздо более привлекательные игровые дни, которые будут посвящены чему-то на самом высоком уровне. Проблема как старого, так и нового режима Лиги чемпионов заключается в том, что существует слишком много игр, которые не имеют непосредственного отношения к исходу соревнований. Таким образом, мы не думаем, что привлекательность и глобальный охват этого соревнования возрастут», – заявил Райхарт.
Как известно, в конце 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги, который был обнародован в 2021 году. Согласно решению, Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.
Ранее сообщалось, что стала известна дата старта первого сезона Суперлиги.
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