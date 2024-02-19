Назван самый смешной игрок Баварии. Это – легенда клуба

Нападающий «Баварии» Матис Тель поделился мнением о том, кто в стане мюнхенцев является самым веселым.

«Самый смешной футболист «Баварии»? Томас Мюллер, однозначно. Это легенда с большим опытом. Он готов помогать своим товарищам по команде и давать советы, когда только может. Томас содействовал мне с адаптацией, с моими передвижениями, с принятием решений. Он мне очень, очень помог», – заявил Тель.

Мюллер, как известно, является воспитанником «Баварии». Он находится в системе клуба с 2000 года. На счету Томаса 32 трофея в стане баварцев, включая – две победы в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Мюллер провел за «Баварию» во всех турнирах 27 матчей, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что у «Баварии» есть главный претендент на место Томаса Тухеля.