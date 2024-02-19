А что с возрастом? Европейский клуб выгнал игрока из-за аккаунта в Tinder

19 февраля турецкий футбольный клуб «Бешикташ» разорвал контракт с 21-летним нападающим Эмирханом Делибашем.

Пресс-служба команды на официальном сайте не сообщила причину разрыва соглашения:

«Мы расстались с профессиональным футболистом Эмирханом Делибашем по обоюдному согласию. Желаем ему успехов в его будущей карьере», – идется в заявлении.

Однако издание CNN Turk все-таки назвало причину. Дело в том, что ранее в дейтинг-приложении Tinder появилась анкета Эмирхана с его именем и фотографией, а также возрастом в 24 года. Профиль имеет отметку верификации, что отбрасывает спекуляции на тему фейкового аккаунта.

После этого в среде фанатов «Бешикташа» возникло недоумение из факта возраста и на фоне недовольства болельщиков клуб заявил о том, что разорвал контракт с футболистом.

21-летний нападающий является воспитанником клубной академии, а сезон 2022/2023 провел в Газиантепспоре. В нынешнем сезоне Делибаш провел только 14 минут за команду из Стамбула, Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» может подписать экс-звезду «Реала» и «Баварии».

kaydır oğlum kaydır sağa sola kaydır tinder bumble ne var ne yok premium üyelik al bioya da yaz kocaman prof player at beşiktaş diye aferin oğlum sana pic.twitter.com/xd4uaYKKsi — ersinandes (@hertopukessie) February 18, 2024