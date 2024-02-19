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Турция
19 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:12
1505
3

А что с возрастом? Европейский клуб выгнал игрока из-за аккаунта в Tinder

«Бешикташ» расторг контракт с Эмирханом Делибашем

19 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:12
1505
3
А что с возрастом? Европейский клуб выгнал игрока из-за аккаунта в Tinder
ФК Бешикташ. Эмирхан Делибаш

19 февраля турецкий футбольный клуб «Бешикташ» разорвал контракт с 21-летним нападающим Эмирханом Делибашем.

Пресс-служба команды на официальном сайте не сообщила причину разрыва соглашения:

«Мы расстались с профессиональным футболистом Эмирханом Делибашем по обоюдному согласию. Желаем ему успехов в его будущей карьере», – идется в заявлении.

Однако издание CNN Turk все-таки назвало причину. Дело в том, что ранее в дейтинг-приложении Tinder появилась анкета Эмирхана с его именем и фотографией, а также возрастом в 24 года. Профиль имеет отметку верификации, что отбрасывает спекуляции на тему фейкового аккаунта.

После этого в среде фанатов «Бешикташа» возникло недоумение из факта возраста и на фоне недовольства болельщиков клуб заявил о том, что разорвал контракт с футболистом.

21-летний нападающий является воспитанником клубной академии, а сезон 2022/2023 провел в Газиантепспоре. В нынешнем сезоне Делибаш провел только 14 минут за команду из Стамбула, Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» может подписать экс-звезду «Реала» и «Баварии».

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Источник Sport.ua
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New Zealander
Так а за що вигнали? Хто виганяє за акаунт в Тіндері?
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0
Lulinnha
Добре, що не трансгендер... 😅
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0
Vitalii_Mykolaiv
Тт. Один з провідних клубів країни не знає скільки років своєму вихованцю?)))
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0
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