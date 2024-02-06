Бешикташ может подписать экс-звезду Реала и Баварии

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к звездному атакующему полузащитнику «Сан-Паулу» Хамесу Родригесу. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

Переговоры между клубами уже начались. Однако подписать 32-летнего колумбийца «Бешикташу» будет непросто, поскольку «Сан-Паулу» не хочет его продавать. Трансферное окно в Турции закрывается в ближайшую пятницу, 9 февраля.

Контракт Родригеса с «Сан-Паулу» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.