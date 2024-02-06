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  4. Бешикташ может подписать экс-звезду Реала и Баварии
Турция
06 февраля 2024, 16:32 |
593
0

Бешикташ может подписать экс-звезду Реала и Баварии

Турецкий клуб интересуется Хамесом Родригесом

06 февраля 2024, 16:32 |
593
0
Бешикташ может подписать экс-звезду Реала и Баварии
ФК Олимпиакос. Хамес Родригес

Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к звездному атакующему полузащитнику «Сан-Паулу» Хамесу Родригесу. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

Переговоры между клубами уже начались. Однако подписать 32-летнего колумбийца «Бешикташу» будет непросто, поскольку «Сан-Паулу» не хочет его продавать. Трансферное окно в Турции закрывается в ближайшую пятницу, 9 февраля.

Контракт Родригеса с «Сан-Паулу» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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Бешикташ Хамес Родригес Сан-Паулу трансферы Николо Скира
Источник Николо Скира
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