ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу

Бразильский «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с полузащитником Хамесом Родригесом.

Соглашение между колумбийским игроком и бразильским клубом заключено до 30 июня 2025 года.

Последним клубом хавбека был греческий «Олимпиакос», который он покинул в апреле.

Также Хамес Родригес выступал за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Аль-Райян».