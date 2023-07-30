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30 июля 2023, 11:11 | Обновлено 30 июля 2023, 12:18
555
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу

Соглашение заключено до 30 июня 2025 года

30 июля 2023, 11:11 | Обновлено 30 июля 2023, 12:18
555
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу
ФК Сан-Паулу

Бразильский «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с полузащитником Хамесом Родригесом.

Соглашение между колумбийским игроком и бразильским клубом заключено до 30 июня 2025 года.

Последним клубом хавбека был греческий «Олимпиакос», который он покинул в апреле.

Также Хамес Родригес выступал за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Аль-Райян».

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Хамес Родригес Сан-Паулу трансферы
Источник ФК Сан-Паулу
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