Другие новости30 июля 2023, 11:11 | Обновлено 30 июля 2023, 12:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес перешел в Сан-Паулу
Соглашение заключено до 30 июня 2025 года
30 июля 2023, 11:11 | Обновлено 30 июля 2023, 12:18
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Бразильский «Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с полузащитником Хамесом Родригесом.
Соглашение между колумбийским игроком и бразильским клубом заключено до 30 июня 2025 года.
Последним клубом хавбека был греческий «Олимпиакос», который он покинул в апреле.
Также Хамес Родригес выступал за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Аль-Райян».
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