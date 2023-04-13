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  4. Хамес Родригес покинул Олимпиакос после разорвания контракта
Греция
13 апреля 2023, 14:35 |
350
0

Хамес Родригес покинул Олимпиакос после разорвания контракта

Стороны решили прекратить сотрудничество

13 апреля 2023, 14:35 |
350
0
Хамес Родригес покинул Олимпиакос после разорвания контракта
ФК Олимпиакос. Хамес Родригес

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о завершении сотрудничества с колумбийцем Хамесом Родригесом. Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт.

За «Олимпиакос» Хамес сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Он подписал трудовое соглашение с греками в сентябре прошлого года.

31-летний полузащитник до этого выступал за катарский «Аль-Райян», «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию» и «Эвертон». В 2014 году клуб из Мадрида купил его за 75 миллионов евро.

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Хамес Родригес Олимпиакос Афины
Источник ФК Олимпиакос
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