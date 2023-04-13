Греция13 апреля 2023, 14:35 |
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Хамес Родригес покинул Олимпиакос после разорвания контракта
Стороны решили прекратить сотрудничество
13 апреля 2023, 14:35 |
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Греческий «Олимпиакос» официально объявил о завершении сотрудничества с колумбийцем Хамесом Родригесом. Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт.
За «Олимпиакос» Хамес сыграл 23 матча, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Он подписал трудовое соглашение с греками в сентябре прошлого года.
31-летний полузащитник до этого выступал за катарский «Аль-Райян», «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию» и «Эвертон». В 2014 году клуб из Мадрида купил его за 75 миллионов евро.
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