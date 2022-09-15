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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом
Греция
15 сентября 2022, 21:20 |
753
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом

Колумбиец вернулся в европейский футбол

15 сентября 2022, 21:20 |
753
1
ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом
ФК Олимпиакос. Хамес Родригес

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о подписании колумбийца Хамеса Родригеса.

О деталях контракта не сообщается.

31-летний полузащитник выступал за катарский «Аль-Райян» с сентября 2021 года. До этого играл за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию» и «Эвертон».

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Источник ФК Олимпиакос
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Хутин Пуйло
Его же уже на еврокубки не заявят?
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