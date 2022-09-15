ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом
Колумбиец вернулся в европейский футбол
Греческий «Олимпиакос» официально объявил о подписании колумбийца Хамеса Родригеса.
О деталях контракта не сообщается.
31-летний полузащитник выступал за катарский «Аль-Райян» с сентября 2021 года. До этого играл за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию» и «Эвертон».
HE IS HERE! Welcome James Rodríguez to Olympiacos and Piraeus! 🔴⚪️ @jamesdrodriguez #Olympiacos #JamesRodriguez #WelcomeJames #JR10 #Football #Piraeus #Greece #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OITAfiONyk— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 15, 2022
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