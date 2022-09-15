ОФИЦИАЛЬНО. Хамес Родригес подписал контракт с Олимпиакосом

Греческий «Олимпиакос» официально объявил о подписании колумбийца Хамеса Родригеса.

О деталях контракта не сообщается.

31-летний полузащитник выступал за катарский «Аль-Райян» с сентября 2021 года. До этого играл за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию» и «Эвертон».