Украина. Премьер лига19 февраля 2024, 17:59 |
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Николай ШАПАРЕНКО: «Шовковский и Луческу – абсолютно разные тренеры»
Хавбек «Динамо» – о бывшем и нынешнем тренере команды
19 февраля 2024, 17:59 |
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Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко сравнил нынешнего и предыдущего главных тренеров команды, Александра Шовковского и Мирчу Луческу:
«Два абсолютно разных главных тренера. Мистер — он такой, больше олдскул, а Владимирович, можно сказать, новая школа, современный тренер», — заявил Шапаренко.
Луческу возглавлял «Динамо» в 2020 – 2023 годах, в ноябре прошлого года его заменил Шовковский, который входил в тренерский штаб румынского специалиста.
Ранее Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры.
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