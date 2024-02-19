Николай ШАПАРЕНКО: «Шовковский и Луческу – абсолютно разные тренеры»

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко сравнил нынешнего и предыдущего главных тренеров команды, Александра Шовковского и Мирчу Луческу:

«Два абсолютно разных главных тренера. Мистер — он такой, больше олдскул, а Владимирович, можно сказать, новая школа, современный тренер», — заявил Шапаренко.

Луческу возглавлял «Динамо» в 2020 – 2023 годах, в ноябре прошлого года его заменил Шовковский, который входил в тренерский штаб румынского специалиста.

Ранее Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры.