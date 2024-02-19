Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Шовковский и Луческу – абсолютно разные тренеры»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 17:59 |
835
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Шовковский и Луческу – абсолютно разные тренеры»

Хавбек «Динамо» – о бывшем и нынешнем тренере команды

19 февраля 2024, 17:59 |
835
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Шовковский и Луческу – абсолютно разные тренеры»
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко сравнил нынешнего и предыдущего главных тренеров команды, Александра Шовковского и Мирчу Луческу:

«Два абсолютно разных главных тренера. Мистер — он такой, больше олдскул, а Владимирович, можно сказать, новая школа, современный тренер», — заявил Шапаренко.

Луческу возглавлял «Динамо» в 2020 – 2023 годах, в ноябре прошлого года его заменил Шовковский, который входил в тренерский штаб румынского специалиста.

Ранее Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры.

По теме:
Шахтер – Кривбасс и Динамо – Черноморец. УПЛ утвердила даты матчей
Динамо определилось с местом проведения выездного матча с Металлистом 1925
ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции
Николай Шапаренко Динамо Киев Александр Шовковский Мирча Луческу
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»
Футбол | 19 февраля 2024, 16:54 0
Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»
Гвардиола оценил Мбаппе: «Довольно неплохой игрок»

Наставник пошутил по поводу звездного игрока

Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 19 февраля 2024, 07:15 0
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу

Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов чемпионата мира

Франция – сильнейшая биатлонная страна, рекорд Йоханнеса Бё
Биатлон | 19.02.2024, 12:16
Франция – сильнейшая биатлонная страна, рекорд Йоханнеса Бё
Франция – сильнейшая биатлонная страна, рекорд Йоханнеса Бё
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Футбол | 19.02.2024, 10:40
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 19.02.2024, 15:33
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
Нереальный Байер. Команда Хаби Алонсо повторила исторический рекорд Баварии
17.02.2024, 19:05 1
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 21
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем