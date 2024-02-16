Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, что тяжелая травма колена и длительное восстановление стали самым сложными в карьере игрока.

«Эта травма – самый сложный момент в карьере, 100%. В первый месяц было нормально, была большая поддержка. Как-то быстро первый месяц прошел, а потом начались трудности с восстановлением. Я переехал в Антверпен для восстановления, это новая страна и было сложно. Успел улучшить там английский».

«Сейчас более-менее восстановился, начинаю себя чувствовать так, как было раньше. После травмы было ощущение, словно это не мое колено», — сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне Николай провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.