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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 18:20 |
657
1

Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры

Игрок только недавно восстановился после травмы

16 февраля 2024, 18:20 |
657
1
Шапаренко рассказал о самом сложном этапе карьеры
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, что тяжелая травма колена и длительное восстановление стали самым сложными в карьере игрока.

«Эта травма – самый сложный момент в карьере, 100%. В первый месяц было нормально, была большая поддержка. Как-то быстро первый месяц прошел, а потом начались трудности с восстановлением. Я переехал в Антверпен для восстановления, это новая страна и было сложно. Успел улучшить там английский».

«Сейчас более-менее восстановился, начинаю себя чувствовать так, как было раньше. После травмы было ощущение, словно это не мое колено», — сказал Шапаренко.

В нынешнем сезоне Николай провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига травма
Источник ВДинамо
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vazazh
Шапаренко - тримайся! Ти найкращий плеймекер в цій країні, де ти досі граєш. А твоє місце - десь в італійському, ну може імпанському футболі, але ніяк не АПЛ, Бундесліга - зломають.
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