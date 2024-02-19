ФОТО. Лунин показал, как провел утро после матча с Райо Вальекано

В воскресенье, 18 февраля, мадридский «Реал» в матче 25-го тура Ла Лиги сыграл на выезде вничью 1:1 с «Райо Вальекано».

Всю игру ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин.

Утром следующего дня, 19 февраля, в сториз инстаграма 25-летний уроженец Харьковской области опубликовал два снимка: первый – тренажерного зала, с явным намеком на то, что новый день у него начался с физической нагрузки, а второй – футбольного поля, сопроводив его эмодзи футбольного мяча и сердца.

Напомним, «Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 62 очка после 25 игр. Вторая позиция у «Жироны», у которой 56 пунктов после 24 встреч.