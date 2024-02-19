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  4. «Здесь не тюрьма». Директор Руха рассказал, возможны ли продажи футболистов
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 17:58 |
376
0

«Здесь не тюрьма». Директор Руха рассказал, возможны ли продажи футболистов

Владимир Лапицкий также упомянул о встрече с Унаи Мельгосой

19 февраля 2024, 17:58 |
376
0
«Здесь не тюрьма». Директор Руха рассказал, возможны ли продажи футболистов
ФК Рух. Владимир Лапицкий

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий рассказал, возможны ли продажи футболистов, а также вспомнил о встрече с главным тренером молодежной сборной Украины Унаи Мельгосой.

– Конечно, что будут продажи. Мы никого здесь не держим, здесь не тюрьма. Но каждый футболист должен дойти до того уровня, когда мы будем готовы его продать, и он будет готов уезжать.

К нам приезжал Унаи Мельгоса – главный тренер сборной Украины U-21. Он разговаривал с Виталием Пономаревым, разговаривал со мной. Ему очень нравится отношение наших футболистов, когда они приезжают. Кроме советов по спортивной составляющей, над чем им надо работать, он посоветовал нам, чтобы мы занимались и они занимались изучением иностранных языков. Потому что если они хотят играть в хорошем европейском чемпионате – им надо это знать. Он также понимает, что на них есть предложения, что это футболисты, которые, дай Бог, чтобы у них все сложилось хорошо и они надолго не задержатся в этом чемпионате – им нужно это для их развития.

Клуб для этого тоже будет работать. Наверное, в этом году уже будем, кроме их спортивной составляющей, серьезнее заниматься их развитием. Думаю, что трансферы будут обязательно, но на уровне слухов можно о многом писать.

– Вот эта основа, о которой говорил господин Виталий – 16-17 футболистов – они точно останутся, или еще есть возможность, что кто-то близок к тому, чтобы покинуть клуб? Имею в виду период до 12 марта.

– Думаю, 99 процентов, что останутся. Оставлю процент на то, что, возможно, кто-то предложит. Останутся все футболисты, потому что тренер тоже должен понимать, с кем он идет в чемпионат, потому что у нас серьезные матчи впереди, и тренерам нужно знать, с кем они идут в бой. Поэтому, скорее всего, мы никого продавать больше не будем. Но это зависит от предложений, зависит от того, какой это будет чемпионат, какая команда. Но я думаю, что вряд ли.

Ранее Sport.ua сообщал, что нападающий «Руха» Юрий Климчук был близок к переходу в турецкий «Хатайспор».

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Унаи Мельгоса Владимир Лапицкий Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Виталий Пономарев
Источник Трибуна
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