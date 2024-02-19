Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-голкипер сборной Украины дал Шахтеру совет на матч в Марселе
Лига Европы
19 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:52
461
0

Экс-голкипер сборной Украины дал Шахтеру совет на матч в Марселе

Юрий Вирт – об ответной игре плей-офф Лиги Европы

19 февраля 2024, 16:40 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:52
461
0
Экс-голкипер сборной Украины дал Шахтеру совет на матч в Марселе
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Юрий Вирт оценил игру «горняков» в первой встрече с «Марселем» (2:2) в плей-офф Лиги Европы и дал совет команде на ответный поединок.

«Чувствовалось, что «Шахтер» еще находится не в нужном игровом тонусе. Отсюда и перепады, прежде всего, в командных действиях. Также не хватало концентрации, на мой взгляд, - «Шахтер» легко пропускал мячи.

Что импонировало, так это уверенность «горняков» в своих силах, умение добавить в нужный момент, что по ходу противостояния помогало сравнивать счет.

Что пожелал бы футболистам «Шахтера» в ответном матче во Франции? Посоветовал бы «горнякам» быть заточенными на атаку. Если все будет в порядке с последним пасом, то «Шахтер» обязательно забьет. Защита «Марселя» не производит впечатление не проходной», – рассказал Вирт.

Напомним, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится в четверг, 22 февраля.

По теме:
Известно, сколько зрителей будет допущено на первый матч Шахтера в УПЛ 2024
Шахтер – Кривбасс и Динамо – Черноморец. УПЛ утвердила даты матчей
Вратарь Шахтера объяснил проблемы команды в матче с Марселем
Юрий Вирт Лига Европы Шахтер Донецк Марсель Марсель - Шахтер
Источник zbirna.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Футбол | 19 февраля 2024, 06:42 0
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти

«Сливочные» сыграли вничью с «Райо Вальекано»

ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Футбол | 19 февраля 2024, 02:29 17
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги

Известный украинский комментатор вернулся к работе

Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Футбол | 19.02.2024, 12:58
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии
Футбол | 19.02.2024, 15:38
Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии
Коэффициент на титул Байера обрушился до низких цифр после фиаско Баварии
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 18.02.2024, 17:45
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
17.02.2024, 17:31 5
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 21
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 9
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 23
Водные виды
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15
Футбол
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем