Экс-голкипер сборной Украины дал Шахтеру совет на матч в Марселе

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Юрий Вирт оценил игру «горняков» в первой встрече с «Марселем» (2:2) в плей-офф Лиги Европы и дал совет команде на ответный поединок.

«Чувствовалось, что «Шахтер» еще находится не в нужном игровом тонусе. Отсюда и перепады, прежде всего, в командных действиях. Также не хватало концентрации, на мой взгляд, - «Шахтер» легко пропускал мячи.

Что импонировало, так это уверенность «горняков» в своих силах, умение добавить в нужный момент, что по ходу противостояния помогало сравнивать счет.

Что пожелал бы футболистам «Шахтера» в ответном матче во Франции? Посоветовал бы «горнякам» быть заточенными на атаку. Если все будет в порядке с последним пасом, то «Шахтер» обязательно забьет. Защита «Марселя» не производит впечатление не проходной», – рассказал Вирт.

Напомним, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» – «Шахтер» состоится в четверг, 22 февраля.