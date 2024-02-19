Динамо определилось с местом проведения выездного матча с Металлистом 1925

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» состоится в столице.

Поединок, который запланирован на 25 февраля (начало – в 15:30), несмотря на гостевой статус для «Динамо», состоится на клубном динамовском стадионе имени Валерия Лобановского.

«Динамо» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место с 28 очками. У «Металлиста 1925» 15 пунктов и 12-я позиция. Лидируют «Кривбасс» и «Днепр-1», у которых по 34 балла.

Ранее сообщалось, что «Динамо» вернулось в Украину после сбора в Турции.