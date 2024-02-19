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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 16:22 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:25
1064
8

Динамо определилось с местом проведения выездного матча с Металлистом 1925

Киевский клуб проведет гостевую игру дома

19 февраля 2024, 16:22 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:25
1064
8
Динамо определилось с местом проведения выездного матча с Металлистом 1925
ФК Динамо Киев

Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» состоится в столице.

Поединок, который запланирован на 25 февраля (начало – в 15:30), несмотря на гостевой статус для «Динамо», состоится на клубном динамовском стадионе имени Валерия Лобановского.

«Динамо» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место с 28 очками. У «Металлиста 1925» 15 пунктов и 12-я позиция. Лидируют «Кривбасс» и «Днепр-1», у которых по 34 балла.

Ранее сообщалось, что «Динамо» вернулось в Украину после сбора в Турции.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Динамо Киев стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 8
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romario1501
Точно  Динамо визначилось ????? Що за журналюга придумав такий заголовок ???
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
OnlyKharkov
Сподіваюсь що буде трансляція на УПЛ ТБ. А не на опзж помиях
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0
_Tor78nado99rly_
Гра домашня футбольного клубу "Металіст 1925" (Харків), але із місцем проведення матчу визначається футбольний клуб "Динамо" (Київ). Як це так працює? Хто надав повноваження визначати футбольному клубу  "Динамо"(Київ) місце проведення ігор, які для цього клубу є гостьовими? Чи не забагато вони на себе беруть?
Чому не розглянути варіант гри у Харкові? На домашньому стадіоні "Металіст"? Як так можна було відкинути відразу такий доволі вірогідний та можливий варіант? 
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
😁👍 
Молодці, правильно визначились 
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-5
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