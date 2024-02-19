Динамо определилось с местом проведения выездного матча с Металлистом 1925
Киевский клуб проведет гостевую игру дома
Матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и киевским «Динамо» состоится в столице.
Поединок, который запланирован на 25 февраля (начало – в 15:30), несмотря на гостевой статус для «Динамо», состоится на клубном динамовском стадионе имени Валерия Лобановского.
«Динамо» в турнирной таблице УПЛ занимает 5-е место с 28 очками. У «Металлиста 1925» 15 пунктов и 12-я позиция. Лидируют «Кривбасс» и «Днепр-1», у которых по 34 балла.
Ранее сообщалось, что «Динамо» вернулось в Украину после сбора в Турции.
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