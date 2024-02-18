Динамо возвращается из Турции в Киев

Киевское «Динамо» завершило турецкий этап подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Украины и возвращается домой.

Как сообщает официальный сайт «бело-синих», динамовцы долетели из Анталии до Кишинева, после чего пересели на автобусы и взяли курс до границы с Украиной. Ожидается, что в Киев «бело-синие» прибудут поздно вечером в воскресенье.

Напомним, что почти за месяц подготовки в Турции «Динамо» провело десять контрольных матчей, в которых одержало 4 победы, а также по три раза сыграло вничью и проиграло при разнице мячей 16:11.

Первый официальный матч в 2024 году подопечные Александра Шовковского проведут 25 февраля против харьковского «Металлиста 1925» в рамках 18-го тура УПЛ.