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Украина. Премьер лига
18 февраля 2024, 12:52 |
725
2

Динамо возвращается из Турции в Киев

Киевляне завершили турецкий этап подготовки

18 февраля 2024, 12:52 |
725
2
Динамо возвращается из Турции в Киев
ФК Динамо

Киевское «Динамо» завершило турецкий этап подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Украины и возвращается домой.

Как сообщает официальный сайт «бело-синих», динамовцы долетели из Анталии до Кишинева, после чего пересели на автобусы и взяли курс до границы с Украиной. Ожидается, что в Киев «бело-синие» прибудут поздно вечером в воскресенье.

Напомним, что почти за месяц подготовки в Турции «Динамо» провело десять контрольных матчей, в которых одержало 4 победы, а также по три раза сыграло вничью и проиграло при разнице мячей 16:11.

Первый официальный матч в 2024 году подопечные Александра Шовковского проведут 25 февраля против харьковского «Металлиста 1925» в рамках 18-го тура УПЛ.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Источник ФК Динамо Киев
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Перець
Думаю битва за чемпіонство буде шикарна в цьому сезоні Динамо теж фаворит при певних розкладах
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+1
ZANREGENT1993
Работа на трансферном рынке Динамо - просто шикарна! Мне как болельщику всё нравится! В середине таблицы будут болтаться...
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0
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