Вратарь Шахтера объяснил проблемы команды в матче с Марселем

Основной вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил первый матч с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы, который завершился со счетом 2:2.

Кипер считает, что проблемы в обороне связаны с тем, что это был первый официальный матч в году.

«Готовимся к «Марселю». Сейчас больше тактику отрабатываем того, как будем действовать. Есть заготовки определенные. В первом матче хорошо, что показали характер и не опустили руки. Пропускали голы, потому что не было игровой практики, первый официальный матч в году».

«Не проиграли, но и не выиграли. Концентрация на ответную игру, где отдадим все силы», — сказал Ризнык.

Ответная игра пройдет 22 февраля.