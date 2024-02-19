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  4. Вратарь Шахтера объяснил проблемы команды в матче с Марселем
Лига Европы
19 февраля 2024, 16:12 |
588
0

Вратарь Шахтера объяснил проблемы команды в матче с Марселем

Дмитрий Ризнык оценил первую игру и рассказал о подготовке

19 февраля 2024, 16:12 |
588
0
Вратарь Шахтера объяснил проблемы команды в матче с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Основной вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил первый матч с «Марселем» в плей-офф Лиги Европы, который завершился со счетом 2:2.

Кипер считает, что проблемы в обороне связаны с тем, что это был первый официальный матч в году.

«Готовимся к «Марселю». Сейчас больше тактику отрабатываем того, как будем действовать. Есть заготовки определенные. В первом матче хорошо, что показали характер и не опустили руки. Пропускали голы, потому что не было игровой практики, первый официальный матч в году».

«Не проиграли, но и не выиграли. Концентрация на ответную игру, где отдадим все силы», — сказал Ризнык.

Ответная игра пройдет 22 февраля.

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Дмитрий Ризнык Марсель Шахтер - Марсель Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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