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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «И Шевчук каши не испортит в сборной»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 16:09 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:14
1507
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «И Шевчук каши не испортит в сборной»

Бывший нападающий – о кадровом потенциале главной команды страны

19 февраля 2024, 16:09 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:14
1507
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «И Шевчук каши не испортит в сборной»
Twitter. Иван Ордец

Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал возможный вызов в сборную Украины игрока немецкого клуба «Бохум» Ивана Ордеца, который до сих пор имеет контракт с клубом «динамо» из москвы. К тому же, бывший игрок донецкого «Шахтера» свою позицию относительно войны до сих пор четко не высказал.

«Я не вижу Ордеца в сборной Украины. Он долго не играл в национальной команде и придется наигрывать связку.

Хотя.... Если Кривцова вызывают, то, значит, и Ордеца можно. Я помню их слабую связку в «Шахтере». Они играли только потому, что «Шахтер» больше забивал, чем пропускал. Если уж на то пошло, то можно и Коноплянку вызвать, его тоже давно в сборной не было. А если Ребров ищет защитника, то и Шевчук каши не испортит», – рассказал Леоненко.

Ранее относительно Ивана Ордеца в сборной Украины высказался бывший игрок национальной команды Артем Федецкий.

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сборная Украины по футболу Виктор Леоненко
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Fant24
Ватный пиздобол
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DK1961
Полный идиот, постоянно глотающий бухло. И постоянно получающий трибуну на спорт уа
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