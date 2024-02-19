Виктор ЛЕОНЕНКО: «И Шевчук каши не испортит в сборной»

Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал возможный вызов в сборную Украины игрока немецкого клуба «Бохум» Ивана Ордеца, который до сих пор имеет контракт с клубом «динамо» из москвы. К тому же, бывший игрок донецкого «Шахтера» свою позицию относительно войны до сих пор четко не высказал.

«Я не вижу Ордеца в сборной Украины. Он долго не играл в национальной команде и придется наигрывать связку.

Хотя.... Если Кривцова вызывают, то, значит, и Ордеца можно. Я помню их слабую связку в «Шахтере». Они играли только потому, что «Шахтер» больше забивал, чем пропускал. Если уж на то пошло, то можно и Коноплянку вызвать, его тоже давно в сборной не было. А если Ребров ищет защитника, то и Шевчук каши не испортит», – рассказал Леоненко.

Ранее относительно Ивана Ордеца в сборной Украины высказался бывший игрок национальной команды Артем Федецкий.