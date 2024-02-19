«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказал мнение о целесообразности вызова к национальную команду страны защитника немецкого клуба «Бохум» Ивана Ордеца.

«Стабильный игрок «Бохума», обыгравший «Баварию»? И что из этого? Здесь нужно говорить не о футбольных качествах, а о человеческих. Ордецу нужно забыть навсегда. Пусть обыгрывает хоть сборную мира, нам не нужно о нем упоминать.

Его вызов разрушит атмосферу в сборной. Я думаю, Ребров сам это прекрасно понимает. Ордецу не нужно даже вспоминать. Он из Волновахи, которую россияне уничтожили, а его контракт до сих пор принадлежит московскому «Динамо» и свою позицию по войне он четко не высказал. Таких людей следует забыть. Пусть живет своей жизнью, которая его устраивает. Он точно не нужен Украине», – заявил Федецкий.

Как известно, Ордец стал игроком «Бохума», воспользовавшись правилом ФИФА и приостановив контракт с московским «динамо». Игрок не играл за российский клуб после начала полномасштабного вторжения армии россии в Украину, зато до сих пор находится на контракте в клубе из москвы. Соглашение действует до 2024 года.