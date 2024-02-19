Милевский прошел блиц-опрос. Какие у Артема любимый клуб и тренер?

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский прошел блиц-опрос.

– Любимый футболист, с которым играли в одной команде?

– Александр Алиев.

– Любимый игрок, против которого играли?

– Криштиану Роналду.

– Любимая футбольная команда?

– «Реал Мадрид».

– Любимый тренер?

– Павел Яковенко.

– Лучший гол в карьере?

– Гол в ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.

– Матч, который вы бы пересмотрели снова?

– «Динамо» – «Спартак», второй матч (Лига чемпионов 2008/09, 4:1).

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.