Милевский прошел блиц-опрос. Какие у Артема любимый клуб и тренер?
Бывший футболист сборной Украины ответил на несколько вопросов
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский прошел блиц-опрос.
– Любимый футболист, с которым играли в одной команде?
– Александр Алиев.
– Любимый игрок, против которого играли?
– Криштиану Роналду.
– Любимая футбольная команда?
– «Реал Мадрид».
– Любимый тренер?
– Павел Яковенко.
– Лучший гол в карьере?
– Гол в ворота Бельгии за молодежную сборную Украины (3:1) в плей-офф отбора на Евро-2006.
– Матч, который вы бы пересмотрели снова?
– «Динамо» – «Спартак», второй матч (Лига чемпионов 2008/09, 4:1).
Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.
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