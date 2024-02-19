Холдинговая компания, которая руководит Жироной, приобрела клуб из Турции
City Football Group объявила о сотрудничестве с ФК «Истанбул Башакшехир»
Холдинговая компания City Football Group объявила о сотрудничестве с турецким футбольным клубом «Истанбул Башакшехир».
CFG будет предоставлять консультации клубу по различным футбольным проектам, включая долгосрочную футбольную стратегию, отбор игроков, трансферы и процесс обучения. CFG также предоставит ФК «Истанбул Башакшехир» рекомендации, ориентированные на долгосрочное планирование и устойчивость, а также лучшие практики в области стратегий трансфера игроков, развития академий и использования информации, основанной на данных.
«Я хотел бы поблагодарить всех людей из City Football Group за их подход и поддержку в этом процессе. Надеюсь, это пойдет на пользу ФК Истанбул Башакшехир и турецкому футболу», – заявил владелец и президент «Истанбула» Гексель Гюмюшдаг.
«Мы очень рады подписать это соглашение о сотрудничестве с Башакшехиром. Мы очень гордимся уникальными знаниями и опытом, которые имеем в рамках City Football Group, и надеемся на сотрудничество с Истанбул Башакшехиром для поддержки роста футбола в Турции», – заявил управляющий директор City Football Group Брайан Марвуд
В холдинг City Football Group входят 13 футбольных клубов, включая «Манчестер Сити» и «Жирону», а также «Нью-Йорк Сити», «Баия», «Труа» и «Палермо».
В декабре 2023 года сообщалось, что калифорнийская компания f2o Sport может приобрести часть «Жироны».
🫱🏻🫲🏼 İstanbul Başakşehir, City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladı.— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 18, 2024
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