Холдинговая компания, которая руководит Жироной, приобрела клуб из Турции

Холдинговая компания City Football Group объявила о сотрудничестве с турецким футбольным клубом «Истанбул Башакшехир».

CFG будет предоставлять консультации клубу по различным футбольным проектам, включая долгосрочную футбольную стратегию, отбор игроков, трансферы и процесс обучения. CFG также предоставит ФК «Истанбул Башакшехир» рекомендации, ориентированные на долгосрочное планирование и устойчивость, а также лучшие практики в области стратегий трансфера игроков, развития академий и использования информации, основанной на данных.

«Я хотел бы поблагодарить всех людей из City Football Group за их подход и поддержку в этом процессе. Надеюсь, это пойдет на пользу ФК Истанбул Башакшехир и турецкому футболу», – заявил владелец и президент «Истанбула» Гексель Гюмюшдаг.

«Мы очень рады подписать это соглашение о сотрудничестве с Башакшехиром. Мы очень гордимся уникальными знаниями и опытом, которые имеем в рамках City Football Group, и надеемся на сотрудничество с Истанбул Башакшехиром для поддержки роста футбола в Турции», – заявил управляющий директор City Football Group Брайан Марвуд

В холдинг City Football Group входят 13 футбольных клубов, включая «Манчестер Сити» и «Жирону», а также «Нью-Йорк Сити», «Баия», «Труа» и «Палермо».

В декабре 2023 года сообщалось, что калифорнийская компания f2o Sport может приобрести часть «Жироны».