Станет владельцем Жироны. Американская компания может купить часть клуба

Калифорнийская компания f2o Sport планирует приобрести часть одного из испанских клубов, а в поле зрения менеджмента попала «Жирона».

Сообщается, что компания собирает деньги на краудфандинговых платформах, чтобы приобрести небольшую долю в одном из испанских клубов и позволить людям, отдавшим деньги, частично стать владельцем команды и изнутри понять, как функционирует спортивная организация.

«Мы хотим дать фанатам возможность стать владельцами небольшой части одного из испанских клубов и поучаствовать в спортивной индустрии. Хотим, чтобы они увидели то, что доступно лишь немногим», — сказали в компании.

При этом «Жироной» владеет City Football Group, которая является собственником «Манчестер Сити».

Команда при помощи Виктора Цыганкова и Артема Довбика завершила первую часть сезона Ла Лиги на второй позиции.