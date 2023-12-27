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Испания
27 декабря 2023, 13:28 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:00
965
1

Станет владельцем Жироны. Американская компания может купить часть клуба

Командой Довбика и Цыганкова владеет City Football Group

27 декабря 2023, 13:28 | Обновлено 27 декабря 2023, 14:00
965
1
Станет владельцем Жироны. Американская компания может купить часть клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Калифорнийская компания f2o Sport планирует приобрести часть одного из испанских клубов, а в поле зрения менеджмента попала «Жирона».

Сообщается, что компания собирает деньги на краудфандинговых платформах, чтобы приобрести небольшую долю в одном из испанских клубов и позволить людям, отдавшим деньги, частично стать владельцем команды и изнутри понять, как функционирует спортивная организация.

«Мы хотим дать фанатам возможность стать владельцами небольшой части одного из испанских клубов и поучаствовать в спортивной индустрии. Хотим, чтобы они увидели то, что доступно лишь немногим», — сказали в компании.

При этом «Жироной» владеет City Football Group, которая является собственником «Манчестер Сити».

Команда при помощи Виктора Цыганкова и Артема Довбика завершила первую часть сезона Ла Лиги на второй позиции.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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Комментарии 1
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apepa
а банкрота барселону никто не хочет купить?? стадион им достроить, игроков нормальных купить.. 
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