Станет владельцем Жироны. Американская компания может купить часть клуба
Командой Довбика и Цыганкова владеет City Football Group
Калифорнийская компания f2o Sport планирует приобрести часть одного из испанских клубов, а в поле зрения менеджмента попала «Жирона».
Сообщается, что компания собирает деньги на краудфандинговых платформах, чтобы приобрести небольшую долю в одном из испанских клубов и позволить людям, отдавшим деньги, частично стать владельцем команды и изнутри понять, как функционирует спортивная организация.
«Мы хотим дать фанатам возможность стать владельцами небольшой части одного из испанских клубов и поучаствовать в спортивной индустрии. Хотим, чтобы они увидели то, что доступно лишь немногим», — сказали в компании.
При этом «Жироной» владеет City Football Group, которая является собственником «Манчестер Сити».
Команда при помощи Виктора Цыганкова и Артема Довбика завершила первую часть сезона Ла Лиги на второй позиции.
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