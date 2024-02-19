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  4. Максим ЛОПЫРЕНОК: «Жаль, что сотрудничество с ЛНЗ пришлось прервать»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 14:33 |
141
0

Максим ЛОПЫРЕНОК: «Жаль, что сотрудничество с ЛНЗ пришлось прервать»

Опытный футболист переходит в другую команду

19 февраля 2024, 14:33 |
141
0
Максим ЛОПЫРЕНОК: «Жаль, что сотрудничество с ЛНЗ пришлось прервать»
ФК ЛНЗ. Максим Лопырёнок

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 19 февраля, по обоюдному согласию сторон защитник Максим Лопырёнок и ЛНЗ прекратили сотрудничество.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Максим Лопырёнок рассказал, по какой причине произошли такие кардинальные изменения в его футбольной карьере:

– Я в ЛНЗ с 6 июня 2021 года, прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ. Ничто не предвещало такого развития событий, ведь был капитаном команды, пользовался авторитетом болельщиков. Правда, определенные изменения по отношению к себе ощутил после матча с «Вересом» в 9-м туре чемпионата УПЛ, когда был удален с поля на 51-й минуте. Главный тренер Олег Дулуб сказал, что я его подвел и больше прошлой осенью я за черкасчан не играл.

В Турции на сборах сыграл только в одном спарринге в первой части сбора – с ФК «Mлада Болеслав», после которого Дулуб сообщил, что больше на меня не рассчитывает. Я вернулся в Черкассы, тренировался с юниорским составом и вел переговоры с клубным руководством о расторжении контракта. Поскольку он у меня был до 31 декабря 2025 года, то я рассчитывал на компенсацию. Сегодня я стал свободным агентом.

Конечно, обидно, что так произошло, ведь я тоже сделал определенный вклад в победные выступления этой команды. Но ничего страшного не произошло, жизнь продолжается и теперь вот обдумываю, что делать дальше…

Продолжение футбольной карьеры? Есть несколько предложений, самое конкретное – из перволиговой «Буковины». Думаю, что в ближайшие дни все решится.

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Максим Лопыренок ЛНЗ Черкассы расторжение контракта свободный агент инсайд
Источник Sport.ua
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