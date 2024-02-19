Продаст ли Челси Мудрика? В Англии озвучили судьбу украинского вингера

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик провел последние три матча команды на скамье для запасных. Начали появляться слухи о возможной продаже украинца

Однако английский журналист Бен Джакобс прогнозирует, что «Челси» вряд ли продаст Мудрика. Сообщается, что у лондонского клуба есть ряд других игроков, которых они должны продать следующим летом – прежде всего это Лукаку, Матсен, Галлахер и Кукурелья. Отмечается, что в случае продажи вышеуказанных футболистов «пенсионерам» не придется продавать украинского игрока.



В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.