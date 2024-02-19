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  4. Продаст ли Челси Мудрика? В Англии озвучили судьбу украинского вингера
Англия
19 февраля 2024, 14:47 |
2223
5

Продаст ли Челси Мудрика? В Англии озвучили судьбу украинского вингера

У лондонского клуба есть ряд игроков, которые могут покинуть команду

19 февраля 2024, 14:47 |
2223
5
Продаст ли Челси Мудрика? В Англии озвучили судьбу украинского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик провел последние три матча команды на скамье для запасных. Начали появляться слухи о возможной продаже украинца

Однако английский журналист Бен Джакобс прогнозирует, что «Челси» вряд ли продаст Мудрика. Сообщается, что у лондонского клуба есть ряд других игроков, которых они должны продать следующим летом – прежде всего это Лукаку, Матсен, Галлахер и Кукурелья. Отмечается, что в случае продажи вышеуказанных футболистов «пенсионерам» не придется продавать украинского игрока.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Источник Give me Sport
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Комментарии 5
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Bombardini
Брєд. Навіщо він їм на лавці з такою зарплатнею
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0
Kamon
Мудрик наигрался, валить надо из Челси пока не поздно, пусть продают, только кто его купит, обратно пусть в шахтёр возвращается, там его место, ну не всё время ведь лавки полировать 
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0
introvert
Для успішного продажу потрібні дві складові: попит і пропозиція. Навіть з другою будуть проблеми, оскільки для збереження обличчя клубу власники захочуть отримати не менше половини вкладеної суми... не кажучи вже про першу))
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0
fifa2020
Кому він нада з такою зп) Тільки лавку протирати, а після Челсі в Угорщину на місце коноплянки...
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0
DaVinci
Галахера вони не продадуть
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0
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