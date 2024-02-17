Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

По информации английского портала Give Me Sport, руководство «Челси» разочаровано нестабильностью игрока. Мудрик иногда демонстрирует подобающую игру, но это бывают лишь проблески на фоне его нестабильности.

Сейчас в клубе начали возникать вопросы, есть ли у украинца вообще будущее на «Стемфорд Бридж», и многие инсайдеры сейчас склоняются к тому, что Мудрик может стать одним из самых громких уходов «пенсионеров» ближайшим летом.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о Михаиле Мудрике.