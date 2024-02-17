Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Руководство «синих» разочаровано нестабильностью игрока
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.
По информации английского портала Give Me Sport, руководство «Челси» разочаровано нестабильностью игрока. Мудрик иногда демонстрирует подобающую игру, но это бывают лишь проблески на фоне его нестабильности.
Сейчас в клубе начали возникать вопросы, есть ли у украинца вообще будущее на «Стемфорд Бридж», и многие инсайдеры сейчас склоняются к тому, что Мудрик может стать одним из самых громких уходов «пенсионеров» ближайшим летом.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о Михаиле Мудрике.
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Стив Каннингем уверен, что украинец победит
Не знаю человек пока саморазвитием походу и не начал развиваться.
Есть похожий персонаж Рафа Леау но когда его в команде пресанули то он начал даже тео эрнандесу помогать в защите.
Миша пока на чистых мячах.
Может Наполи типо предложит обмен на хвичу. А так тяжело увидеть за год положительные моменты.
весна прийдёт и может попрёт.
Так, тут треба подумати)))