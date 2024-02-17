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  4. Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Англия
17 февраля 2024, 12:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:57
3944
28

Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины

Руководство «синих» разочаровано нестабильностью игрока

17 февраля 2024, 12:15 | Обновлено 17 февраля 2024, 12:57
3944
28
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в следующее трансферное окно.

По информации английского портала Give Me Sport, руководство «Челси» разочаровано нестабильностью игрока. Мудрик иногда демонстрирует подобающую игру, но это бывают лишь проблески на фоне его нестабильности.

Сейчас в клубе начали возникать вопросы, есть ли у украинца вообще будущее на «Стемфорд Бридж», и многие инсайдеры сейчас склоняются к тому, что Мудрик может стать одним из самых громких уходов «пенсионеров» ближайшим летом.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о Михаиле Мудрике.

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Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы
Источник Give me Sport
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Комментарии 29
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AK.228
Супер!!! Тікай з цього лайна
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+3
Умник
Не угадал я. Думал зимой. 
Не знаю человек пока саморазвитием походу и не начал развиваться.
Есть похожий персонаж Рафа Леау но когда его в команде пресанули то он начал даже тео эрнандесу помогать в защите.
Миша пока на чистых мячах.
Может Наполи типо предложит обмен на хвичу. А так тяжело увидеть за год положительные моменты.
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+2
Lesovij7
Ага, а 8 лет контракта? Михаил будет ждать своего шанса
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Gold Stoned
Чому тоді не віддали Баварії його?
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+1
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Swed
может - не может, может - не может,  может - не может , может - не может...
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0
Burevestnik
Миша привык в зимний период отдыхать два месяца.
весна прийдёт и может попрёт.  
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0
Владислав Антонов
Ну в Лондоні футбольних клубів багато, можна далеко і не бігти. Якийсь Чарльтон Мішаню і підбере 
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0
Лига Конференций Без Динамо
Причина одна - он дно
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0
Remark
Буде ржака, коли Мудрик уйде з Челсі і Челсі одразу почне боротися за чемпіонство 
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-1
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Vitason
Ну и отлично,там вся команда дерь..о
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-2
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ZANREGENT1993
В Шахтёр?)
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-3
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Remark
Ага...дуже цікаво, які ж причини можуть бути, щоб основний гравець команди, що віддає по дві гольові в матчі та забиває у середньому по голу за гру, влітку покинув Челсі. 
Так, тут треба подумати)))
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-4
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